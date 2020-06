Setién : "Nous sommes sincèrement convaincus que nous pouvons remporter le championnat"

LIGA - En conférence de presse ce lundi l'entraîneur du Barça, Quique Sétien, a expliqué qu'il n'envisageait pas autre chose qu'un sacre en Liga en fin de saison malgré la concurrence acharnée du Real Madrid.

Ne rien lâcher. Le Real Madrid a beau être repassé dimanche en tête du championnat d'Espagne de football, l'entraîneur du FC Barcelone Quique Setién s'est dit "convaincu", lundi, que le club catalan pouvait encore gagner la Liga.

"Nous sommes sincèrement convaincus que nous pouvons remporter le championnat", a assuré le technicien du Barça à la veille de la réception au Camp Nou de l'Athlétic Bilbao, pour la 31e journée de Liga. "Nous allons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler", a insisté Setién en référence aux polémiques sur des décisions arbitrales qui auraient favorisé le Real Madrid, vainqueur 2-1 de la Real Sociedad ce week-end alors que les Blaugranas ont été tenus en échec par Séville (0-0).

"Il y aura toujours des controverses et ces problèmes inhérents au football. Tout le monde a vu ce qu'il en a été et chacun en tirera les conclusions qu'il juge opportunes", a-t-il encore affirmé. A huit journées de la fin du championnat, le Real et le Barça comptent tous deux 65 points, mais les Madrilènes occupent la tête du classement grâce à leurs meilleurs résultats lors des matches entre les deux clubs cette saison.

"La marge d'erreur est mineure", admet Setién. "Mais c'est aussi le cas pour eux (le Real, ndlr). Tout ce qu'on peut dire sur nous vaut aussi pour eux". Sorti blessé contre Séville, le Néerlandais Frenkie de Jong devrait pouvoir participer à au moins une partie du sprint final. "Ca dépend un peu de l'évolution (de sa blessure), mais c'est sûr qu'il pourra jouer un ou plusieurs matches" avant la fin de la Liga, s'est avancé Setién.

