Socio, un statut à part au Real Madrid

Ils sont la pierre angulaire du Real Madrid. “Eux”, ce ne sont pas les stars qui se succèdent année après année. Mais bien ces supporters qui vibrent au rythme des résultats de ce club mythique, le meilleur du XXe siècle aux yeux de la FIFA. Le lien qui unit le Real Madrid à certains de ses fans va bien plus loin grâce au statut de socio, à ne pas confondre avec celui plus classique d’abonné, ou celui de “madridista”, qui permet d’être “reconnu” comme supporter merengue “officiel”. “Le club appartient aux socios depuis 1902 (son année de création, ndlr), il n’a pas de propriétaire comme le PSG, Chelsea ou Manchester United”, nous explique David Ceballos, un médecin urgentiste de Madrid, socio depuis 1987.

Ce statut de socio permet de voter pour élire le président du Real Madrid, de participer aux assemblées générales permettant de valider le budget, ou encore de “pouvoir être prioritaires, avec les abonnés, pour acheter des places moyennant une rente annuelle d’environ 150 euros”, expose Alexandre Perea Amat, qui a fondé la Peña (club officiel de supporters reconnu par le Real Madrid) Madridista Faustis Montpellier il y a bientôt quatre ans. Leur nombre exact n’est pas communiqué par le Real Madrid, mais ils seraient plus de 90 000 à pouvoir s’enorgueillir de peser ainsi dans les décisions de leur club de coeur.

" Un autre niveau de passion "

Pour devenir socio, le chemin peut être long. Ramon Roriguez, président de la Peña de Liège en Belgique depuis 20 ans, s’est inscrit il y a deux ans sur la liste d’attente. “C’est très, très compliqué. Le nombre est limité, car sinon il y en aurait des millions. Certains sont prioritaires, comme les membres de la famille”, glisse-t-il. Car être socio, c’est souvent une affaire de famille. “Mon fils d'un an et ma fille de trois ans sont socios depuis le premier jour après leur naissance”, avance fièrement César Hernandez. Pour ce socio vivant à Charlotte aux Etats-Unis, ce statut, qui peut être acquis même si on ne vit pas en Espagne, est “une fierté”.

C’est un autre niveau d'engagement, de dévouement et de passion. Combien de personnes dans le monde peuvent dire qu’elles sont en partie propriétaires de l'équipe la plus historique et la plus victorieuse de tous les sports ? Les socios peuvent le dire”, lance-t-il. “C’est presque le Saint Graal”, renchérit Sandro Ballester, pour qui être socio c’est “faire partie d'une famille internationale”. “Des gens du monde entier ont rejoint ce club, certains d'entre nous ne parlent peut-être pas la même langue mais nous savons tous ce qu'est être un Madridista dans notre âme, c'est dans notre sang”, ajoute ce membre de la Peña Madridista Cibeles Square Londres.

" Toujours de la place pour l’amélioration, mais… "

Le statut de “socio” n’est pas l'apanage du Real Madrid. Le club rival du Barça, par exemple, s’appuie sur le même système et appartient aussi à ses fans. En France, l’association “A la nantaise” milite depuis des années pour que le FC Nantes imite les deux géants du football espagnol, en vain. Les voisins de l’En Avant Guingamp ont par contre franchi le pas en avril 2017, ouvrant le capital du club à des “supporters actionnaires” : 15 206 personnes ont versé au minimum 40 euros pour devenir un “Kalon” (”coeur” en breton) à vie.

Mais difficile d’égaler les socios madrilènes quand il s’agit d’évoquer leur attachement avec la Casa Blanca. “Le football c'est des valeurs, de la passion, de la compréhension, une communauté, de la famille, de la compétition, de la motivation, de l'engagement, de la diversité, de la collaboration, on grandit, on échoue, et on gagne, on apprend. C'est tout ce dont ce monde a besoin. Et personne n'incarne cet esprit mieux que le Real Madrid”, pour César Hernandez.

Tous les supporters interrogés ont des frissons au moment d’évoquer certaines émotions que le Real Madrid leur a fait vivre. Javier, membre du groupe de supporters “La Gran Familia”, se souvient notamment du “but de Mijatovic à Amsterdam”, qui a permis au Real Madrid de remporter sa septième Ligue des champions en 1998, 31 ans après son dernier succès dans cette compétition. Difficile du coup de leur faire dire du mal de leur club au moment de demander ce que le Real Madrid pourrait faire pour renforcer le statut et le poids des socios.

Il y a toujours de la place pour l'amélioration et il n’est pas facile de satisfaire les fans les plus exigeants au monde, mais Florentino Perez (le président du Real Madrid, ndlr) a fait beaucoup pour améliorer les relations avec le club et ses fans”, analyse Sandro Ballester. “Je suis juste heureux que le club soit toujours la propriété de ses supporters. Je voudrais que cela continue, qu’il reste ainsi entre les mains des gens. C'est très spécial et vraiment unique”, résume César Hernandez. Tous sont également d’accord sur une chose : tant que le Real Madrid continuera de briller et de gagner des titres, cela suffira à leur bonheur. Qu’ils soient socios ou non.