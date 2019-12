Tiki-taka parfait et talonnade de génie : Suarez a inscrit le "plus beau but de sa carrière"

Par Eurosport il y a 9 minutes

LIGA - Alerte candidat au but de l'année ! Auteur du quatrième but du Barça, Luis Suarez a régalé le Camp Nou contre Majorque samedi. L'attaquant uruguayen a conclu un mouvement collectif typiquement catalan d'une talonnade somptueuse. "Le plus beau but de sa carrière" selon l'intéressé, tout simplement.