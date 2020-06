TRANSFERTS - Dans une interview accordée mercredi à El Mundo Deportivo, Clément Lenglet, le défenseur international français, a rappelé qu'il souhaitait rester au FC Barcelone même si Samuel Umtiti l'a davantage concurrencé avant l'arrêt de la Liga début mars.

Depuis l'arrivée de Quique Setién sur le banc du Barça, Clément Lenglet n'est plus un titulaire indiscutable au sein de la défense centrale des Blaugrana. Alors que son nom circule du côté de l'Inter Milan depuis quelques jours, l'ancien défenseur de l'AS Nancy-Lorraine, qui a vu Samuel Umtiti titularisé pour le Clasico le 1er mars dernier, veut rester en Catalogne. L'international français l'a clamé haut et fort mercredi dans une interview accordée à El Mundo Deportivo. Un entretien qui lui a valu la Une du quotidien espagnol.

Ligue 2 Nancy obtient gain de cause et va récupérer 3,7 millions d'euros pour le transfert de Lenglet 15/04/2020 À 21:12

"Je suis ravi d'être ici. Je veux continuer à jouer et gagner des titres. Je continue de travailler car j'aime jouer ce genre de matches. Nous voulons tous les jouer. Après, l'entraîneur fait ses choix et il faut les accepter. Moi, mon rôle est de les rendre difficiles. Je veux que le coach y pense jour et nuit. Lorsque j'ai joué, je pense que mes matches ont été plus aboutis. J'ai effectué deux bonnes saisons à Barcelone. Je veux poursuivre sur ma lancée même si cela ne dépend pas que de moi", a déclaré Clément Lenglet.

Depuis son arrivée au Barça, le natif de Beauvais qui fêtera ses 25 ans le 17 juin a remporté deux titres : la Liga en 2019 et la Supercoupe d'Espagne l'année précédente. Alors qu'il reste onze journées de championnat à jouer, le FC Barcelone possède deux points d'avance sur le Real Madrid. Comme tous ses coéquipiers, Clément Lenglet vise un nouveau titre de champion en 2020. La première étape débute samedi (22h) à l'occasion d'un déplacement à Majorque. Pour le grand retour du championnat espagnol après trois mois d'interruption.

Play Icon WATCH Barça - Lenglet : "S"adapter au huis clos" 00:00:27

Liga "La pause m'a fait du bien" : Griezmann est prêt pour le retour de la Liga IL Y A 42 MINUTES