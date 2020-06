TRANSFERTS - Alors que l'Atlético de Madrid et l'entourage d'Edinson Cavani semblaient s'être de nouveau rapprochés ces derniers semaines, AS annonce ce mardi que les Colchoneros auraient finalement abandonné le dossier. Le Matador serait sollicité par la Roma qui lui proposerait un contrat de trois ans.

Proche de rejoindre l'Atlético fin janvier, Edinson Cavani a finalement conclu la saison 2019-2020 avec le PSG. Alors que le club parisien avait donné son accord pour laisser partir son attaquant uruguayen contre 15 millions d'euros à la toute fin du dernier mercato hivernal, le clan Cavani avait demandé une commission, jugée trop onéreuse par les Colchoneros. Après cet épisode qui a suscité la polémique en Espagne, les deux parties semblaient s'être de nouveau rapprochées ces dernières semaines. Cependant, selon AS, le club entraîné par Diego Simeone aurait définitivement abandonné le dossier Edinson Cavani, en fin de contrat avec le PSG, ce mardi 30 juin.

AS annonce que la Roma resterait à l'affût pour l'attaquant uruguayen qui a fêté ses 33 ans en février dernier. Les Giallorossi seraient prêts à lui offrir un contrat de trois ans. Ainsi le Matador serait le joueur le mieux payé de l'effectif romain. L'Inter Milan suivrait aussi le dossier mais de plus loin. Les Nerazzurri auraient été refroidis début juin par les prétentions salariales de l'ex-joueur de Palerme qui réclamerait un salaire annuel de 12 millions d'euros selon La Gazzetta dello Sport.

Toujours d'après AS, l'Atlético aurait jeté son dévolu sur l'attaquant polonais de Naples, Arkadiusz Milik. Le joueur de 26 ans est sous contrat jusqu'en juin 2021 et l'actuel sixième de Serie A pourrait être tenté de le vendre dès cet été pour récupérer une indemnité de transfert. Les Colchoneros se seraient déjà entretenus avec l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam et lui proposeraient un salaire annuel de cinq millions d'euros, soit le double de ce qu'il perçoit à Naples. L'Atletico Madrid devra désormais convaincre les dirigeants napolitains qui espèrent recupérer entre 40 et 50 millions pour Arkadiusz Milik, auteur de treize buts cette saison, toutes compétitions confondues.

