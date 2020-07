TRANSFERTS - Selon nos confrères espagnols d'Eurosport, l'attaquant du FC Valence Ferran Torres et Manchester City seraient parvenus à un accord en vue d'un transfert mercredi. Le jeune joueur pourrait bien être la première recrue de l'été de Pep Guardiola.

Il voulait poursuivre l'aventure encore au moins un an à Valence, mais la crise en a décidé autrement. Contraint de vendre pour souffler économiquement, le club espagnol a suspendu les négociations de prolongation de contrat de Ferran Torres (20 ans), laissant la porte ouverte à un départ de sa pépite cet été. Qu'à cela ne tienne, Manchester City s'est engouffré dans la brèche et lors d'une rencontre mercredi, les représentants des Citizens et l'agent du joueur auraient trouvé

L'information a été confirmée par l'entourage de Ferran Torres qui était aussi convoité par la Juventus Turin, qui avait d'ailleurs formulé une offre. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se sont aussi renseignés sur l'ailier du FC Valence. L'intéressé était encore sous contrat jusqu'en juin 2021 et aurait pu négocier son départ libre à partir de janvier prochain. Pour espérer obtenir des rentrées financières, son club actuel doit négocier son transfert cet été.

Grâce au TAS, City passe à l'offensive

Les choses se sont accélérées ces dernières heures dans le dossier Ferran Torres. Libéré du spectre d'une suspension de toutes compétitions européennes par le Tribunal arbitral du sport (TAS), City peut désormais passer à l'offensive sur le mercato. Et Pep Guardiola dispose d'une enveloppe conséquente pour ce faire avec 150 millions de livres sterling (165 millions d'euros environ).

L'attaquant espagnol est devenu une première cible de choix et pourrait donc bien être la première recrue estivale des Citizens. A condition bien sûr que Valence accepte l'offre prochaine que le club anglais ne manquera pas de lui transmettre.

