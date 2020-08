Même si La Pulga souhaiterait partir libre, Manchester City se serait rendu à l'évidence en préparant une grosse offre pour le FC Barcelone. D'après Sport, le deuxième de Premier League pourrait proposer une indemnité de transfert de 100 millions d'euros plus trois joueurs. Et non des moindres : le défenseur central Eric Garcia, formé à la Masia, qui a refusé de prolonger son contrat qui s'étire jusqu'en juin 2021 avec les Citizens, l'ex-Monégasque Bernardo Silva et l'attaquant brésilien Gabriel Jesus. Même si ses finances sont au vert, Manchester City sera incapable de payer la clause libératoire de Lionel Messi, fixée à 700 millions d'euros.