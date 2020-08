TRANSFERTS - Mardi soir, Lionel Messi aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le FC Barcelone. Dans la nuit, Marcelo Bechler, souvent bien informé, a révélé que l'Argentin aurait choisi Manchester City comme future destination. Catalunya Radio nous apprend de son côté que la Pulga aurait appelé Pep Guardiola la semaine dernière.

C'est tout le paradoxe de ces immenses joueurs. Trop fort pour être ignorés par les grands clubs mais surtout trop chers pour la majorité d'entre eux. Alors que Lionel Messi souhaiterait quitter le FC Barcelone cet été après des longs mois de déchéance du club catalan, ses prétendants sérieux se comptent sur les doigts d'une main. Manchester City, aux finances extra-larges, en fait partie et ça tombe bien puisque c'est là que la Pulga souhaiterait jouer la saison prochaine.

Marcelo Bechler n'est pas un inconnu sur le marché des transferts puisque c'est lui qui avait révélé en premier le transfert de Neymar vers le PSG en 2017. Correspondant brésilien basé à Barcelone, il a annoncé dans la nuit que Messi aurait choisi sa future destination et qu'il souhaiterait jouer avec Pep Guardiola la saison prochaine. Bechler ajoute que l'Argentin souffre de devoir quitter la Catalogne mais qu'il estime ceci comme une fin de cycle.

300 millions d'euros

Voir Messi quitter le Barça pour rejoindre Guardiola et Manchester City serait plutôt logique. La Pulga, 33 ans, ne s'est jamais autant amusé que sous le mandat du technicien espagnol au Barça et les Citizens ont la manne financière pour absorber l'énorme contrat (plus de 50 millions d'euros par an) du meilleur joueur du monde. Catalunya Radio a d'ailleurs révélé que Messi aurait appelé son ancien entraîneur la semaine dernière pour sonder son envie de l'accueillir dans le nord de l'Angleterre. Selon cette source, "Pep" serait évidemment "ravi" de retrouver Messi. City pourrait investir 300 millions d'euros dans l'opération.

Parmi les autres destinations possibles, l'Inter Milan d'Antonio Conte revient souvent. En effet, récemment les médias italiens faisaient état de l'achat d'une maison aux alentours de la capitale lombarde par le père du joueur. En outre, les finances de l'Inter permettraient elles aussi d'accueillir Messi. Mardi, la piste Manchester United a aussi été évoquée.

