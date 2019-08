Griezmann porte le Barça. Après leur défaite sur le terrain de l'Athletic Bilbao lors de la première journée de Liga (1-0), les Blaugranas qui n'ont pas complètement dissipé les doutes sur leur jeu, ont facilement surclassé une timide équipe du Real Betis (5-2) grâce à une performance XXL du joueur français, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. C'est un premier succès cette saison en championnat pour le FC Barcelone (9e) qui revient à un point du Real (3e) et à trois unités de la première place occupée par le FC Séville et l'Atlético de Madrid.

Sans Messi, sans Suarez et sans Dembélé, le Barça a pu compter sur un grand Antoine Griezmann pour renverser le Real Betis. Car les Barcelonais ont longtemps éprouvé les pires difficultés à déséquilibrer le bloc sévillan et ce malgré un contre-pressing efficace tout au long de la rencontre. En première période, les hommes d'Ernesto Valverde ont manqué d'idées dans la création à l'image d'un Frenkie De Jong dont le positionnement côté gauche a affaibli son impact dans le jeu. Les Catalans ont concédé l'ouverture du score sur la première véritable occasion du Real Betis après un contre conclu par Nabil Fékir (15e), auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs.

