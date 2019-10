Deux actions, deux tirs tentés, deux buts. Le Real Madrid n’a mis que huit petites minutes pour faire comprendre à la lanterne rouge qu’elle passerait un mercredi soir très désagréable sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Bons derniers de Liga, Leganés a subi toute la rencontre jusqu’à encaisser un 5-0 et poursuivre sa descente aux enfers avec une huitième défaite en onze journées. De son côté, l’équipe de Zinédine Zidane a parfaitement répondu à la "manita" du FC Barcelone en restant au contact de son grand rival, qu’il rencontrera le 18 décembre pour un Classico qui s’annonce très indécis tant les deux formations semblent monter en puissance à l’approche de l’hiver.

Grand artisan de la victoire madrilène, Karim Benzema a fait forte impression devant 58.000 supporters acquis à sa cause. Et une fois n’est pas coutume, c’est bien lui qui a ouvert les hostilités pour se venger de la déroute subie à Majorque lors de la dernière journée (1-0) et remettre la Maison Blanche à la place qui est sienne : sur le podium de Liga.

Benzema dans tous les bons coups

Et Benzema n’a pas attendu longtemps pour se montrer. A la réception d'un long centre de Marcelo, le Français de 31 ans s’est désarticulé pour remettre le ballon devant le but et offrir l’ouverture du score à Rodrygo (7e). Avant de remettre ça une minute plus tard, d’un centre puissant en direction de Toni Kroos (8e). Parfaitement lancé par son numéro 9, le Real a alors déroulé.

Organisant un véritable siège devant la surface de Leganés, les Merengues n’ont pas tardé à définitivement éteindre le peu de flamme qu'il restait à la lanterne rouge. Séché par Soriano dans la surface, Eden Hazard a offert le but du 3-0 à Sergio Ramos sur penalty (28e) afin de rentrer aux vestiaires le sentiment du travail bien fait. Mais il ne manquait qu’une seule chose pour que la soirée soit parfaite : récompenser Karim Benzema pour services rendus.

Lui a bien essayé de marquer tout seul. Mais que ce soit d'une retournée acrobatique (21e), un tir à bout portant (39e), sur coup franc (41e) ou de loin (68e), rien ne semblait vouloir rentrer. C’est alors que Luka Modric s’est écroulé dans la surface, obtenant un nouveau penalty. L’occasion était trop belle pour Karim Benzema, qui s’est empressé de fusiller le pauvre Soriano (70e) avant de sortir sous une ovation bien méritée.