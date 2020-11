Cela semble complètement improbable. Mais Marca veut y croire. Selon le quotidien madrilène, Cristiano Ronaldo envisagerait un retour au Real Madrid. Des preuves de ses désirs ? Sa présence au Clasico où on l'a vu célébrer la victoire madrilène (1-3). Et ses récentes photos avec Sergio Ramos, Luka Modric ou encore Mateo Kovacic. De quoi appuyer la thèse de Marca, selon qui l'ancien Mancunien tâte le terrain car il ne serait pas contre l'idée de faire un nouveau passage au sein de la Maison Blanche un peu plus de deux ans après son transfert retentissant.