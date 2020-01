Il y a toujours une exigence extrême avec le Barça. Un club dont on attend à la fois des résultats et un jeu attractif. Et, bien sûr, beaucoup de buts. Il y a de quoi envier les statistiques barcelonaises en la matière. 50 buts en 20 matches de championnat, soit une moyenne de 2,5 buts par match, ce n'est pas à la portée de tous. L'institution blaugrana est de loin la meilleure attaque de Liga avec 12 buts d'avance sur le Real Madrid. Et les clubs qui affichent des chiffres supérieurs à ceux du Barça dans le domaine des buts marqués en Europe se comptent sur les doigts d'une main.

Il y a l'Atalanta Bergame, qui a également fait trembler les filets italiens à 50 reprises en 20 matches de Serie A. Il y a le RB Leipzig et le Bayern Munich, qui ont marqué respectivement 51 et 50 buts en 18 matches de Bundesliga. Il y a Manchester City, meilleure attaque du Vieux Continent en valeur absolue à l'heure actuelle, avec 65 buts en 24 matches de Premier League. Mais la liste s'arrête là. À la moyenne de buts par match, le Barça fait mieux que tous les autres clubs des cinq grands championnats. Il est pourtant habitué à mieux. 50 buts en 20 matches de Liga, c'est son total le plus faible depuis dix ans.

Trois tirs cadrés à Ibiza

Normalement, il n'y aurait pas de quoi s'alarmer. Mais la tendance actuelle traduit justement une baisse de rendement offensif du Barça. Elle est sensible depuis un peu plus d'un mois. Barcelone n'a pas inscrit plus deux buts lors de sept de ses huit derniers matches en compétitions officielles. Il avait affiché une indigence offensive rare lors du Clasico face au Real Madrid au Camp Nou (0-0) le 18 décembre. Il a eu toutes les peines du monde à venir à bout de la défense de Grenade dimanche dernier (1-0). Et il a affiché les mêmes difficultés face à Ibiza, club de D3, en Coupe du Roi.

GriezmannGetty Images

Sa victoire (1-2) est pourtant le fruit d'une certaine efficacité. Car le Barça a marqué deux buts en seulement trois tirs cadrés aux Baléares. Un total qui a de quoi interpeller. Car Barcelone ne s'est pas montré particulièrement maladroit dans le dernier geste en cadrant quasiment la moitié de ses frappes (3/8). Parce qu'il a imposé une domination très forte avec 78% de possession du ballon. Ces chiffres donnent finalement un écho à ceux du match face à Grenade : 83% de possession, 1002 passes et seulement 6 tirs cadrés face à la 10e défense de Liga.

L'éternel problème de la verticalité

Ce n'est certainement pas le seul chantier qui attend Quique Setien. Mais c'est bien le plus important. En poste depuis deux matches après avoir pris la succession d'Ernesto Valverde, le nouvel entraîneur barcelonais a pu mesurer la marge de progression de son équipe dans le secteur offensif. L'absence de Luis Suarez, très préjudiciable, n'est pas le seul problème. "Je n'a pas aimé mon équipe, j'aurais préféré que tout soit différent, a-t-il lancé après la victoire à Ibiza. Nous avons manqué de précision dans la première période. Les latéraux auraient dû nous donner plus de profondeur dans le jeu."

Le manque de profondeur dans le jeu du Barça n'est pas une nouveauté. Sur ses deux premiers matches, Quique Setien a beaucoup insisté sur la possession, affichant ses intentions de redonner au Barça l'une des caractéristiques fortes de son ADN. Il s'expose cependant à voir le problème de la verticalité dans le jeu barcelonais resurgir. Elle fait trop souvent défaut à la formation catalane pour que cela ne soit pas l'une des raisons de son rendement offensif insuffisant par rapport à ses standards. Pour l'entraîneur barcelonais, c'est un équilibre délicat à trouver. Il a déjà pu s'en rendre compte.