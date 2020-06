Guedes marque et Valence se relance

LIGA - Avec un but de Gonçalo Guedes et un autre de Rodrigo, Valence s'est imposé contre Osasuna (2-0), lors de la 30e journée de Liga. Après sa lourde défaite contre le Real Madrid (3-0) et trois matches sans victoire, Valence rebondit et pointe à un point de Villarreal et de la Real Sociedad.

Le Valence CF a battu Osasuna 2-0 ce dimanche dans le cadre de la 30e journée de Liga et se rapproche des places qualificatives pour les compétitions européennes, à la huitième place. Eliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions par l'Atalanta Bergame en mars, Valence a dominé Osasuna ce dimanche grâce à des buts de l'ex-Parisien Gonçalo Guedes (12e) et de l'international espagnol Rodrigo (35e), qui a réussi à marquer, après un but annulé au début de la rencontre (3e), le deuxième en trois jours.

Le Valence CF n'est donc plus qu'à un point des premières places qualificatives pour la Ligue Europa, occupées provisoirement par Villarreal (7e) et la Real Sociedad, 6e avec 47 points avant la réception du Real Madrid ce dimanche (22H00) en clôture de la 30e journée.

