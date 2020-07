LIGA - Remplaçant lors des deux dernières sorties du Barça, entré à la 90e minute face à l'Atlético, Antoine Griezmann retrouve sa place de titulaire ce dimanche lors du déplacement à Villarreal. Le Français épaulera Lionel Messi et Luis Suarez en attaque.

C'est peu dire qu'il sera scruté de près. Après deux matches démarrés sur le banc de touche, après une entrée très tardive, à la 90e minute, lors du choc face à l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann retrouve une place de titulaire ce dimanche pour le déplacement du Barça sur la pelouse de Villarreal. Arrivé l'été dernier contre 120 millions d'euros, le champion du monde vit une période très compliqué en Catalogne depuis la reprise du championnat. Riqui Puig, Ansu Fati et même Martin Braithwaite lui ont été parfois préférés ces dernières semaines.

Problème, Griezmann débutera sans doute une nouvelle fois sur l'aile gauche du onze catalan puisqu'il épaulera Luis Suarez et Lionel Messi en attaque. A noter que Clément Lenglet débutera lui aussi la rencontre. Griezmann est à la recherche de confiance et de son premier but depuis février. Le temps commence à se faire long.

