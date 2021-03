Un grand sourire et un long baiser sur l'écusson madrilène. Lundi soir, Vinicius Jr n'a pas vraiment contenu sa joie après avoir égalisé sur une frappe déviée dans les dernières minutes face à la Real Sociedad (1-1). Dans un sprint final où chaque point compte, celui arraché par les Merengues en fin de match face au club basque aura peut-être son importance.

Mais au-delà de son importance sur le plan comptable dans la course au titre, ce but inscrit lors de la 25e journée d'une Liga indécise a une autre valeur pour l'ailier. Vinicius, du haut de ses 20 ans, a disputé lundi son 100e match avec le Real Madrid. Il est le premier joueur né en 2000 à avoir franchi ce cap avec le club de la capitale espagnole. Et le Brésilien a marqué le coup de la meilleure des manières puisqu'il a délivré les siens après être entré en jeu à la 61e minute.

Cet évènement dans sa jeune carrière est assez représentatif de son aventure madrilène jusqu'à présent. Souvent aligné pour un joueur de seulement 20 ans, Vinicius n'a pas su s'imposer comme un élément clé du Real de Zinedine Zidane. Le but inscrit lundi face à la Real Sociedad est son 13e avec le club madrilène, et seulement le 4e de la saison. Un rendement relativement faible au vu des attentes placées en lui.

Procès légitime, mais pugnacité remarquable

Mais si les critiques à son égard ont souvent été justifiées, ce but inscrit dans les derniers instants prouve que Vinicius n'a jamais lâché. Percutant, impliqué : l'ailier a, comme souvent quand on fait appel à lui, fait preuve de bonne volonté. Quelques imprécisions sur le plan technique font que ses prestations paraissent souvent brouillonnes. Mais il a au moins le mérite d'essayer. Et après la rencontre face à la Real Sociedad ses coéquipiers et son entraîneur ne s'en plaindront pas. "Je suis content de son but, parce qu'au final c'est un match nul. Il va falloir continuer maintenant", a déclaré Zinedine Zidane en zone mixte lundi soir.

La très bonne entrée de Vinicius face à la Real Sociedad devrait lui permettre d'être titularisé lors du derby madrilène dimanche prochain. Face à l'Atlético, le Brésilien a une occasion en or de briller et de réaliser enfin un match référence sous la tunique madrilène. Pour que sa 101e soit un succès plein, et non un plaisir contrasté.

