Xavi au Barça ? Il faudra au mieux attendre juin

Xavi "rêve d'entraîner" le FC Barcelone… mais pas tout de suite. L'ancien milieu de terrain veut attendre un peu avant de retrouver le club catalan et de s'y installer sur le banc. D'après la radio RAC1, l'entraîneur d'Al Sadd ne voudrait rejoindre la Catalogne qu'en fin de saison. Attendre donc juin prochain au lieu de remplacer Ernesto Valverde dès cet hiver, comme le laissaient entendre les différents rapports venus d'Espagne ces dernières heures. Et ce dimanche, Mundo Deportivo va aussi dans le même sens.

Alors que Valverde est plombé par ses mauvais résultats récurrents en Ligue des champions et est à nouveau fragilisé par la défaite en demi-finale de Supercoupe d'Espagne, jeudi contre l'Atlético Madrid (3-2), Xavi est revenu sur le devant de la scène comme le remplaçant possible numéro 1. Sa rencontre cette semaine avec Eric Abidal, actuel directeur sportif du Barça, mettant le feu aux poudres. Mais le retour du milieu de terrain emblématique des Blaugrana ne sera pas pour tout de suite.

Valverde dans une position inconfortable

Mundo Deportivo confirme que Xavi a émis des doutes sur la possibilité d'arriver dès cet hiver. Pour le champion du monde en 2010, d'Europe en 2008 et 2012, les conditions ne sont pas idéales pour une arrivée en cours de saison. Devenu entraîneur à Al Sadd en août 2019, il reste en tête de liste pour la saison prochaine malgré son manque d'expérience en tant qu'entraîneur.

Avec cet épisode, la situation d'Ernesto Valverde ne s'est en tout cas pas arrangée. L’entraîneur du Barça a forcément perdu en crédibilité. Et s'il termine la saison sur le banc barcelonais, il va devoir gérer son vestiaire alors que l'arrivée de Xavi prendra de plus en plus d'épaisseur. Le quotidien catalan Sport annonce d'ailleurs que le technicien se sentirait "maltraité". Le journal explique qu'il n'aurait été contacté par personne au club lors de cette tempête Xavi et le vivrait mal. Une situation loin d'être idéale pour la fin de saison du Barça.