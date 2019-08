Zidane titularise James et Bale contre Valladolid

On peut être annoncé sur le départ pendant des semaines et se retrouver titulaire avec le Real Madrid en Liga. Un temps jugés indésirables par les Merengue, James Rodriguez et Gareth Bale vont en effet débuter la rencontre entre le Real et Valladolid, disputée samedi (19h00) dans le cadre de la deuxième journée. Beaucoup moins surprenant, Raphaël Varane et Karim Benzema seront aussi titulaires.