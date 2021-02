Les révélations sur le contrat " pharaonique " de Lionel Messi sont loin d'être terminées. Vingt-quatre heures après avoir mis le feu au FC Barcelone en révélant les chiffres colossaux de ce deal entre la Pulga et son club , le quotidien généraliste espagnol El Mundo en remet une couche. Cette fois, c'est une clause du contrat qui sort. Et là encore, elle risque de faire jaser.

Koeman et l'affaire du contrat : "Il y a des gens qui souhaitent blesser Messi et le Barça"

Or, Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et le club blaugrana pourrait donc devoir verser près de 40 millions à son ancien joueur quinze jours après son départ si l'Argentin a choisi d'aller prolonger sa carrière sous d'autres cieux. Etant donné la tendance et ces dernières révélations qui vont avoir des répercussions non négligeables ("Ce sont des choses qui se trouvent dans la presse alors qu'elles ne devraient pas sortir. Il y a des gens qui souhaitent blesser Messi et le Barça", a ainsi regretté Ronaldo Koeman), il y a de fortes chances que cela arrive ainsi, même si tout est possible dans le monde du football.