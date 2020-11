Antoine Griezmann en a marre et l'a fait savoir. Dans un entretien pré-enregistré et diffusé lundi à 23h sur la chaîne Movistar, le champion du monde 2018 va revenir sur sa situation au FC Barcelone et notamment son intégration supposée difficile dans le vestiaire catalan. "Je ne voulais pas parler, hormis sur le terrain. Mais je crois que c'est l'heure de remettre les choses à leur place. Ça fait longtemps que je supporte des choses, des commentaires et ça suffit", a notamment déclaré l'ex-joueur de l'Atletico Madrid.