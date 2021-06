"terminer sa carrière aux Etats-Unis" et "remporter la MLS". Antoine Griezmann semble avoir un plan de carrière bien défini. Actuellement à Budapest pour y disputer l'Euro 2020 avec les Bleus, l'international français (92 sélections, 37 buts) a déclaré dans une interview donnée au Figaro vouloiret

Très attiré par la culture américaine, et notamment la NBA, Antoine Griezmann semble vouloir terminer son contrat qui le lie au FC Barcelone jusqu'en juin 2024 avant de passer l'Atlantique, "le bon moment pour partir", selon lui. "Il me reste encore trois ans à tenir", a plaisanté l'ailier barcelonais avant d'expliquer sa décision. "J'adore ce pays, et l'envie de découverte me guide, mais j'ai aussi une famille à bouger.

L'attaquant des Bleus se refuse pour autant à voir la MLS comme une pré-retraite dorée. "J'aimerais bien terminer ma carrière là-bas mais en étant bon sur le terrain, pas débarquer avec plus rien dans les jambes. Cela n'aurait aucun sens". Interrogé à ce sujet par le L.A. Times le 4 juin, Griezmann avait expliqué ne pas avoir de préférence quant à l'équipe. Mais les médias américains envisagent déjà un intérêt pour l'Inter Miami de David Beckham, que pourrait également rejoindre à terme Lionel Messi.

