Après le Clasico Real - Barça (2-1) : Benzema-Messi et le spectre Cristiano Ronaldo

LIGA - Lionel Messi n'a pas marqué au cours du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Cela fait désormais sept matches que l'Argentin est muet lors de ces matches entre les deux grands rivaux espagnols. En face, Karim Benzema marche sur l'eau avec un nouveau but magnifique d'une subtile talonnade. Un contraste saisissant comme l'expliquent nos journalistes Cyril Morin et Arthur Merle.

00:03:34, il y a 21 minutes