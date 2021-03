Fort heureusement, l'inquiétude est désormais passée. Mais Moussa Dembélé a fichu une sacrée trouille à l'Atlético de Madrid ce mardi. Alors qu'il s'étirait lors de l'entraînement du jour des Colchoneros, l'ancien attaquant de l'OL s'est alors subitement écroulé au sol, comme le dévoile une vidéo publiée par les médias espagnols. Ses coéquipiers se sont immédiatement occupés de lui et le Français a fini par reprendre connaissance et rejoindre en marchant l'ambulance garée près du terrain d'entraînement.

"Ce malaise a été provoqué en raison d'une chute de tension artérielle", écrit la Cadena Cope ce mardi soir, précisant que les constantes vitales du joueur sont "normales". Après être resté en observation quelques heures, et comme publié par le média espagnol via des images exclusives, Dembélé a ensuite pu regagner son domicile par ses propres moyens. On peut même y voir l'ex-buteur de l'OL lever le pouce vers les caméras, comme pour assurer qu'il allait bien.

Liga 1-6 : Le Barça se balade pour conserver le rythme HIER À 21:53

Liga Suarez buteur, Oblak sauveur : l'Atlético conserve son avance sur le Real HIER À 19:27