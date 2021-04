Football

"Avec Haaland au Barça et Mbappé au Real, tu ressuscites le duel Ronaldo-Messi"

FC STREAM TEAM - Le père et l'agent d'Erling Haaland font actuellement le tour de l'Europe pour rencontrer les plus grands clubs dans l'optique d'un transfert. Du FC Barcelone à Manchester City en passant par le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, Maxime Dupuis et Martin Mosnier font le tour des options possibles pour l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund.

00:10:40, il y a 2 heures