Reverra-t-on Messi avec le maillot du Barça en Ligue des champions ? Après l'élimination des Blaugrana face au PSG mercredi soir , la question se pose plus que jamais. L'été dernier, l'Argentin est parti au conflit avec sa direction pour quitter son club de toujours. En fin de contrat d'ici quelques mois, La Pulga semble désormais avoir les cartes en main pour décider de son futur.

Statut dégradé et incapacité à gérer : la remontada n’est pas totalement soldée

Et selon la radio espagnole Cadena SER , le numéro 10 barcelonais laisse encore planer l'incertitude sur le club où il jouera la saison prochaine. En revanche, le média annonce que le sextuple Ballon d'Or rejoindra pour sûr la MLS à partir de 2023, et plus précisément l'Inter Miami de David Beckham.