Si le FC Barcelone a remporté une deuxième victoire face à Getafe (2-1), Antoine Griezmann a passé un dimanche compliqué. Encore un. Et notamment car le Camp Nou ne l'a pas épargné. Pourtant aligné d'entrée avec Memphis Depay et Martin Braithwaite pour animer l'attaque blaugrana, Grizou s'est retrouvé ciblé par le public catalan, qui n'a pas hésité à le siffler. La raison ? Le champion du monde n'a pas pesé sur la rencontre. Pire, il a été transparent avant sa sortie à la 84e pour poursuivre son début de campagne sans relief.

Trois matches de Liga, trois titularisations et toujours aucun but et aucune passe décisive. Antoine Griezmann débute cette saison en Espagne de manière bien timide. Et cette fois, il n'a plus l'excuse de l'omniprésence de Lionel Messi, qui pouvait donner l'impression de l'oublier lors de certains matches et dont l'activité pouvait l'obliger à rester cantonné sur un côté. L'Argentin est aujourd'hui parti à Paris. Mais jusqu'à présent, ça ne change pas grand-chose à la situation du Mâconnais, qui ne s'épanouit toujours pas vraiment en Catalogne.

Antoine Griezmann Crédit: Getty Images

Face à l'agacement d'une partie du public barcelonais, Ronald Koeman a même été contraint de monter au créneau. "En tant qu'entraîneur, je ne peux jamais cautionner que le public siffle un de nos joueurs", s'est agacé l'entraîneur néerlandais du Barça, qui avait déjà tenu le même genre de propos après avoir vu le Camp Nou s'en prendre à Samuel Umtiti. Et il s'est ensuite concentré plus particulièrement sur la défense de l'ancien de l'Atlético Madrid. "On peut toujours critiquer un joueur s'il n'a pas la bonne attitude, mais ce n'est pas le cas d'Antoine, a plaidé Koeman. Il n'a certes pas eu l'efficacité requise, il n'était pas super bien, mais c'est juste un match."

Pas sûr que tous les habitués du Camp Nou partagent cet avis. Mais le Néerlandais avance aussi des raisons collectives à la prestation décevante de son protégé. "Comme tous les attaquants, il a des jours où il marque et d'autres jours où il ne trouve pas les espaces. Mais si un joueur a la bonne attitude, tu ne peux pas lui demander beaucoup plus. L'équipe n'a pas trouvé les espaces pour lui non plus. Nous ne lui avons pas permis de se créer des occasions".

Même sans briller, Antoine Griezmann garde donc la confiance de son coach. Mais sans Lionel Messi et pour sa troisième saison au Barça où il n'a pas remporté de titres majeurs, il se sait aussi attendu au tournant. Pour le moment, il n'est pas à la hauteur des attentes. Le principal danger offensif du Barça est Memphis Depay durant ce début de saison. A lui de hausser le ton pour faire taire les sifflets d'un public qui ne veut plus lui trouver d'excuses. "On ne peut pas lui demander de marquer quatre buts à chaque match", prévient cependant Koeman.

