Trois entraîneurs, 52 matches, 15 buts et surtout un malaise qui grandit de semaine en semaine. Depuis son arrivée à Barcelone, et malgré quelques timides rebonds, Antoine Griezmann n'est que l'ombre de l'exceptionnel attaquant qui enfilait les buts à l'Atlético Madrid. Pour le champion du monde, la situation n'en finit plus de se détériorer. Retour en cinq épisodes sur une aventure qui vire au fiasco.

La palette : Comment Griezmann est devenu remplaçant indiscutable au Barça

Juin 2018 : The Decision, premier accroc

C'est un épisode qui a laissé des traces dans le vestiaire barcelonais. Juin 2018, juste avant le début de la Coupe du monde, Antoine Griezmann, dans une vidéo soigneusement mise en scène, dévoile son intention de rester à l'Atlético Madrid plutôt que de rejoindre le Barça. Et si, un an plus tard, Antoine Griezmann n'a pas été accueilli en Catalogne avec les égards que réclamait son statut, c'est d'abord parce que certains cadres barcelonais n'avaient pas digéré ce qu'ils considéraient comme un affront. Un an avant son arrivée au Barça, Griezmann s'est lui-même mis des bâtons dans les roues. Mais tout cela n'aurait pas pesé bien lourd si le champion du monde avait répondu aux attentes sur le terrain.

Antoine Griezmann sous le maillot de l'Atlético Crédit: Getty Images

Août 2019 : Une idylle mal née

L'histoire démarre par une défaite à Bilbao (0-1). Même en l'absence du roi Messi, Antoine Griezmann colle la ligne de touche, à gauche. Les consignes semblent claires et le destinent à un rôle d'ailier. On comprend tout de suite qu'il y a erreur dans le casting et Barcelone ne cadre que deux frappes. La blessure de Luis Suarez, ce jour-là, n'est pas une bonne nouvelle non plus, et le passage dans l'axe du Français ne révolutionne rien. Le Barça commence par un revers dans un match qui porte déjà les germes du problème Griezmann.

Antoine Griezmann (FC Barcelone) sur la pelouse de Bilbao Crédit: Eurosport

Novembre 2019 : Boudé dans le jeu

En trois jours, le léger malaise devient un problème majeur. Antoine Griezmann jouit jusqu'ici d'un temps de jeu conséquent et de la confiance de Valverde. A Levante, il est associé à Suarez et Messi. Les deux compères Sud-Américains se cherchent sans cesse et délaissent un Griezmann loin des circuits de passe préférentiels. Le Barça s'incline à Levante (3-1) et livrera, trois jours plus tard face au Slavia Prague, une nouvelle prestation loin de ses standards (0-0). Face aux Tchèques, Griezmann et Messi ont échangé cinq ballons et il devient évident que leur relation, au mieux, ne coule pas de source. Désormais, l'attaquant des Bleus sortira régulièrement en cours de match.

Juin 2020 : Retour à Madrid, humiliation suprême

Après une légère éclaircie en décembre, Griezmann court toujours après la confiance. Le changement de coach et les trois mois de pause imposée n'ont pas changé fondamentalement la nature du problème. Le restart, hormis son but splendide face à Villarreal, n'est pas une grande réussite pour le Français à l'image de ce match face à Majorque au cours duquel il ne touche que 23 ballons.

Titularisé une fois sur deux, le Français, qui continue de traîner son mal-être sur l'aile gauche, vit sa plus grande humiliation pour son retour sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Il ne disputera que trois petites minutes dans cette rencontre qui s'achève sur un nul (2-2). "Je n'ai pas les mots", lâche son ancien entraineur Diego Simeone. Sa saison s'achèvera sur une blessure, sans trophée et avec une humiliation face au Bayern (8-2). Quand rien ne va…

Octobre 2020 : Le Barça s'éclate en C1, Griezmann sur le banc

Alors que Ronald Koeman en avait fait l'une des pièces centrales de son projet, ses promesses ne tiennent pas plus d'un mois. Après quatre matches de championnat, Griezmann, exilé sur l'aile droite, n'a aucune influence sur le jeu du Barça. Son nouvel entraineur le tance en conférence de presse, le recadre quand Griezmann lance quelques sous-entendus lors du rassemblement avec les Bleus, et finit par le clouer sur le banc de touche pour le premier match de la saison en Ligue des champions.

Le Barça s'amuse face à Ferencvaros (5-1), les attaquants se goinfrent et le Français observe le festin loin du terrain. Ansu Fati explose sur l'aile gauche, Coutinho resuscite en soutien de Messi et Griezmann broie du noir. Après plus d'un an, il cherche encore l'issue d'une situation de plus en plus inextricable.

Antoine Griezmann sur le banc du Barça Crédit: Getty Images

