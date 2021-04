C’est sans aucun doute l’un des buts les plus importants de sa carrière barcelonaise. Non pas que le Français, miné par les blessures depuis son arrivée en Catalogne, en ait inscrit un nombre incalculable. Mais l’ancien Rennais, enfin épargné par les pépins physiques, a offert trois points on ne peut plus précieux au Barça lundi soir, face à Valladolid (1-0). À peine plus d’une semaine après son retour gagnant comme titulaire en équipe de France, le voilà sur un nuage.

D’une volée du gauche certes légèrement prise du tibia, au second poteau, l’ailier tricolore a débloqué une situation mal embarquée à la 90e minute, pour permettre aux Blaugrana de repasser devant le Real Madrid, qu’ils affronteront samedi, et surtout de revenir à une petite longueur du leader, l’Atlético Madrid. La formation de Ronald Koeman, qui doit encore affronter les Colchoneros, a son destin entre les mains dans la course au titre. Inespéré il y a encore quelques semaines.

"Il est très bien"

Le Barça ne va donc pas manquer de remercier Dembélé. Et Clément Lenglet n’a d’ailleurs pas traîné pour rendre hommage à son compatriote. "Il est très bien. Je suis très content pour lui, pour le travail qu’il réalise chaque jour, pour l’envie qu’il met à chaque match pour aider l’équipe. Il le mérite", a souligné le défenseur au micro de la chaîne du club catalan, dans la foulée du coup de sifflet final. Le "moustique" a d’abord eu du mal sur la pelouse du Camp Nou, aligné à la pointe de l’attaque. Mais il n’a cessé de réclamer le ballon et de tenter de forcer la décision.

Avec à l’arrivée un dixième but cette saison, le troisième sur ses quatre dernières titularisations en Liga. Soit autant que sur les 23 dernières en championnat. Signe de son implication, le Français a provoqué l’exclusion d’Oscar Plano et même remporté… trois duels aériens, le deuxième meilleur total pour un joueur du Barça lundi. "C’est important pour nous qu’Ousmane soit à un bon niveau, a reconnu Koeman en bord de pelouse au micro de son club. C’est un joueur qui nous apporte beaucoup par sa vitesse, dans les un contre un. Aujourd’hui, il a joué dans les trois positions devant. Cela montre qu’avec lui, on peut jouer de différentes manières".

"Sa trajectoire est excellente"

Comblé, le technicien néerlandais est même allé plus loin, un peu plus tard, dans des propos relayés par l’AFP. "Sa trajectoire cette saison est excellente : il a beaucoup progressé sur le plan physique, ça a été la clef de sa régularité, de pouvoir enchaîner beaucoup de matches comme ça. Si ça ne tenait qu'à moi, oui, bien sûr que j'aimerais qu'il reste avec nous (après la fin de son contrat en 2022)". Il y a encore quelques mois, la presse catalane envoyait Dembélé loin de Barcelone. La voilà désormais plus impliqué que jamais dans son aventure espagnole.

