Football

Benzema marche sur l'eau : Le Real a-t-il vraiment besoin de Mbappé ?

LIGA – Alors que Karim Benzema est plus fort et plus précieux que jamais avec le Real Madrid, l’arrivée programmée de Kylian Mbappé pourrait bien le fragiliser. Mais l’ancien Lyonnais a suffisamment d’intelligence pour accueillir et faire grandir le Parisien selon nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis. (Réalisation: Sébastien Petit/Quentin Guichard)

00:08:00, il y a 21 minutes