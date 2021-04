La Liga a réussi l'impossible : faire encore plus fort que la Ligue 1 en matière de suspense dans la course au titre. Alors que la lutte semble s'être réduite à trois équipes en France, elle mêle toujours quatre écuries en Espagne. L'Atlético, le Real Madrid, le FC Barcelone et même le FC Séville sont en course. Et en peloton groupé. A cinq journées du baisser de rideau, à une semaine d'un double choc, les quatre clubs espagnols se tiennent en seulement trois points. Et tous ont des raisons d'espérer décrocher la timbale.

Atlético de Madrid

Classement

1er

73 points

Calendrier (Difficulté : 2/5)

J34 : Se déplace à Elche

J35 : Se déplace chez FC Barcelone

J36 : Reçoit la Real Sociedad

J37 : Reçoit Osasuna

J38 : Se déplace à Valladolid

Ses atouts

Ce n'est peut-être rien pour vous mais pour l'Atlético, ça veut dire beaucoup. Les Colchoneros sont toujours les seuls à avoir leur destin entre leurs mains. C'est un petit miracle, puisque le FC Barcelone avait l'occasion de prendre les commandes en milieu de semaine. Désormais, le championnat est à jour et le club madrilène n'a plus à s'encombrer de calculs liés aux matches en retard et encombrants psychologiquement. Autre avantage : son calendrier. Hormis son déplacement à Barcelone, les hommes de Diego Simeone ne se rendront que sur des pelouses de clubs de bas de tableau. A domicile, l'opposition sera plus relevée mais l'Atléti est de loin l'équipe la plus performante dans son antre en Liga.

Ses faiblesses

L'Atlético est toujours tout en haut mais depuis de nombreuses semaines, il a franchement tendance à regarder vers le bas. Parmi les quatre prétendants au titre, le club madrilène est celui dont la dynamique est la plus mauvaise sur les dix dernières journées (5 victoires, 3 nuls et 2 défaites). Les Colchoneros vont donc aborder le sprint final avec quelques doutes, tant sur le plan mental que physique. Luis Suarez et João Félix, deux des individualités fortes de Diego Simeone, sortent de quelques semaines d'indisponibilité. La fraîcheur va compter et l'Atlético semble plus proche de la surchauffe.

La stat Opta

L'Atlético a encaissé 16 buts lors de ses 17 derniers matches de Liga, alors qu'il n'en avait encaissé que 6 lors des 16 matches précédents.

Real Madrid

Classement

2e

71 points

Calendrier (Difficulté : 3/5)

J34 : Reçoit Osasuna

J35 : Reçoit Séville

J36 : Se déplace à Granada

J37 : Se déplace chez l'Athletic Bilbao

J38 : Reçoit Villarreal

Ses atouts

Le Real Madrid a une chance que ses rivaux n'ont pas : il dispose de deux leaders. Sur le terrain, la Casa Blanca est portée par Karim Benzema, deuxième meilleur buteur de Liga et si souvent sauveur des Merengues ces dernières semaines. Sur le terrain, l'attaquant français est le patron. Dans le vestiaire, Zinédine Zidane vit encore et toujours sur ses qualités de meneur d'hommes. Le technicien tricolore continue de faire des miracles avec un groupe que l'on disait vieillissant mais qui ne l'a jamais lâché, même lorsqu'il était en danger. Plus important encore, le Real a eu la bonne idée de garder l'avantage sur ses concurrents au jeu des confrontations directes. C'est capital, puisqu'en cas d'égalité de points à l'issue des 38 journées, la différence de buts particulière sera déterminante.

Ses faiblesses

Le Real est le seul des quatre prétendants à jouer sur deux tableaux. Les Madrilènes sont en ballotage défavorable avant la demi-finale retour de Ligue des champions face à Chelsea. Et en cas d'élimination, la charge émotionnelle pourrait être lourde avant de recevoir… Séville. Les critiques visant Florentino Pérez, la situation contractuelle de Sergio Ramos, le possible départ de Raphaël Varane, les doutes entourant les possibilités financières du club sont autant de facteurs qui entretiennent un climat un peu anxiogène. D'un point de vue purement technique, les hommes de Zinédine Zidane sont en panne sur le plan offensif (trois matches sans marquer sur leurs cinq dernières sorties) même si le retour progressif d'Eden Hazard peut apporter un second souffle.

La stat Opta

Le Real Madrid a concédé quatre résultats nuls lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, y compris les deux derniers. La dernière fois qu'il a aligné trois matches nuls, c'était en décembre 2019.

FC Barcelone

Classement

3e

71 points

Calendrier (Difficulté : 1/5)

J34 : Se déplace à Valence

J35 : Reçoit l'Atlético

J36 : Se déplace à Levante

J37 : Reçoit le Celta Vigo

J38 : Se déplace à Eibar

Ses atouts

Le revers subi face à Granada a jeté un voile mais il ne pourrait s'agir que d'un accident. Car avant cela, le Barça avait retrouvé des certitudes dans le jeu . Le changement de système opéré par Ronald Koeman a complètement relancé l'équipe catalane, qui avait aligné 19 matches de Liga sans perdre avant le Clasico. Lionel Messi, plus proche de rester que de partir après les réunions du milieu de semaine , est complètement investi sur le terrain et sa relation technique avec Antoine Griezmann est redevenue fructueuse. A priori, les Blaugranas disposent du calendrier le plus favorable puisqu'ils n'affronteront aucune équipe du haut de tableau, à l'exception du choc face à l'Atlético.

Ses faiblesses

Sa fragilité dans les moments importants. Les Blaugranas n'ont empoché que quatre points sur quinze possibles lors de leurs confrontations directes avec les trois autres équipes candidates. Ils ont aussi flanché au pire moment, jeudi soir, alors qu'une victoire face à Granada aurait dégagé l'horizon. La suspension de Ronald Koeman pour les deux prochains matches, face à Valence et surtout l'Atlético, tombe au pire moment.

La stat Opta

Barcelone a marqué lors de chacun de ses 25 derniers matches de Liga (62 buts), sa meilleure séquence sur une saison de Liga depuis juin 2013 (38 matches et 115 buts au total).

FC Séville

Classement

4e

70 points

Calendrier (Difficulté : 4/5)

J34 : Reçoit l'Athletic Bilbao

J35 : Se déplace au Real Madrid

J36 : Reçoit Valence

J37 : Se déplace à Villarreal

J38 : Reçoit le Deportivo Alavès

Ses atouts

Séville n'a rien à perdre. Le club andalou a quasiment atteint son objectif, à savoir une qualification pour la Ligue des champions. Le groupe de Julen Lopetegui n'est plus sous pression… et paraît même complètement euphorique. Les Sévillans ont remporté sept de leurs huit derniers matches avec, au passage, des succès capitaux face au Betis, l'Atlético ou sur la pelouse de la Real Sociedad. Les succès des Blanquirrojos reposent autant sur un collectif fort que sur des individualités (En-Nesyri, Ocampos, Rakitic) au niveau.

Youssef En-Nesyri Crédit: Getty Images

Ses faiblesses

Sur le papier, le FC Séville a le calendrier le plus relevé et au vu de sa position, le moindre coup d'arrêt se paiera cher. Pour l'heure, les Andalous n'ont l'avantage sur aucune des trois autres équipes au jeu des confrontations directes. Historiquement, le club sévillan n'est pas habitué à ce type de sprint.

La stat Opta

Séville a remporté 22 de ses 33 matches de Liga cette saison (4 nuls et 7 défaites) et peut égaler son record de victoires sur une seule campagne de Liga, réalisée en 2014/2015 avec Unai Emery (23 victoires 7 nuls, 8 défaites).

