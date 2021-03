Karim Benzema regarde l'avenir sereinement. Alors qu’il répond présent pour la Maison Blanche au fil des matches, il est tranquille. Et laisse les portes ouvertes. Pour son cas personnel déjà. "J'ai un contrat jusqu'en 2022. Si le président veut me faire prolonger, la porte est ouverte, a glissé l’ancien Lyonnais ce lundi en conférence de presse. Je suis dans le meilleur club du monde et j'espère continuer. Je prends soin de moi pour être au niveau".

L'appel du pied est clair. Il n'est surement pas passé inaperçu au sein de la Maison Blanche car le timing n'est pas anodin. Benzema, qui se charge de mener l’attaque merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, est une nouvelle fois le meilleur buteur du Real (20 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison) et de loin. Samedi, il a ainsi encore signé un doublé "d'extraterrestre" selon Marca contre Elche en Liga pour offrir une nouvelle victoire (2-1) aux siens.

Je ne suis pas l'entraîneur ou le président

Si son cas personnel va évidemment faire parler dans les prochains mois au vu de son impact, Benzema sait que d'autres sujets passionnent aussi dans la capitale espagnole. Et cela le concerne puisque les rumeurs s'accumulent sur des renforts offensifs pour cet été. Notamment au sujet d'Erling Haaland, que beaucoup présentent comme le serial-buteur dont le Real aurait besoin. Mais l'ancien Lyonnais n'en prend pas ombrage. Loin de là. "C'est un buteur exceptionnel et il y a toujours une place pour ce type de joueurs au Real. Si Haaland peut venir et que le club le souhaite, qu'il vienne", lance-t-il au sujet du jeune serial-buteur de Dortmund.

Enfin, Benzema n'a pas pu y échapper : il y a le dossier Cristiano Ronaldo dont un retour au Real est évoqué depuis le nouveau couac de la Juventus en Ligue des champions. "Avec Cristiano, j'ai vécu beaucoup de choses ici. Je ne sais pas comment il se sent à la Juve. Et je ne sais pas s'il va revenir à Madrid. Je ne suis pas l'entraîneur ou le président", lance-t-il. Toutes ces rumeurs ne risquent de toute manière pas de le perturber. Il en a connu d’autres. Et étant donné ses performances, il peut être serein.

