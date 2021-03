A 36 ans, Cristiano Ronaldo prouve chaque week-end qu'il est encore totalement dans le coup. Après trois saisons en Serie A, le quintuple Ballon d'Or portugais pourrait-il encore changer de club ? C'est possible selon Marca qui révèle mercredi que si le Real Madrid venait à appeler Cristiano Ronaldo, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Vieille Dame, le champion d'Italie en titre pourrait revenir en Liga. Le quotidien affirme que CR7 serait enthousiasmé par cette possibilité et convaincu qu'il pourrait encore beaucoup apporter à son ancienne équipe (2009-2018).

Sur le plan des statistiques, Cristiano Ronaldo a prouvé qu'il était encore au niveau comme le prouvent encore ses 30 buts toutes compétitions confondues inscrits avec la Juve saison. "Je ne l’aurais pas laissé partir parce qu’il fait partie des meilleurs et on aurait gagné encore plus avec lui, confiait récemment Sergio Ramos à son sujet. Sa relation (avec le Real Madrid) aurait dû être à vie. C’est un joueur déterminant qui nous a aidés à gagner."

Liga Laporta a tranché : Koeman va rester sur le banc du Barça IL Y A 12 HEURES

Il y a quelques jours, Marcelo avait écrit un "soon" ("bientôt") en répondant à une vidéo du compte "433", où son excellente relation avec le Portugais était mise en évidence. Un message bien mystérieux qui ressemblait tout de même à une opération séduction venue de l'intérieur.

La Juve a pourtant annoncé que Ronaldo allait rester

Quand il y a tant de rumeurs, il y a peut-être un fond de vérité ? C'est possible, déclarait-il à Sky Italia. On connaît Cristiano, on sait la personne qu'il est et tout ce qu'il a fait au Real Madrid." A la mi-mars, Zinédine Zidane n'a d'ailleurs pas écarté un retour de son ancien maître à jouer . ", déclarait-il à Sky Italia.."

Nous avons décidé de garder Cristiano Ronaldo, soulignait-il. C'est le meilleur joueur du monde et il restera avec nous" Même si Kylian Mbappé et Erling Haaland sont souvent évoqués pour le futur, Cristiano Ronaldo fait toujours rêver du côté de la capitale espagnole. Cependant, Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, s'est montré ferme après le revers face à Benevento (0-1) dimanche dernier. ", soulignait-il." Même si Kylian Mbappé et Erling Haaland sont souvent évoqués pour le futur, Cristiano Ronaldo fait toujours rêver du côté de la capitale espagnole.

Les Bleus passent-ils à côté du meilleur de Benzema ?

Liga Moussa Dembélé victime d'un malaise à l'entraînement IL Y A 15 HEURES