Dimanche contre Valence en Liga (2-0), Dani Carvajal a quitté la pelouse en grimaçant à la 25e minute, et s'est directement dirigé vers les vestiaires, après s'être visiblement fait mal sur un contrôle sur son aile droite. Il a été remplacé à la 28e minute par Lucas Vazquez. Il s'agit de la quatrième blessure cette saison pour Dani Carvajal, qui cumule déjà près de 100 jours d'indisponibilité. Il avait déjà souffert d'une blessure à la jambe droite fin novembre, et revenait tout juste d'une blessure musculaire contractée lors du premier match de l'année 2021, le 2 janvier.

Le Real enchaîne et répond au Barça

"Je ne comprends pas. C'est vrai que ça fait beaucoup de blessures. Je suis inquiet, et désolé pour "Carva", qui avait joué 25 bonnes minutes... On perd un joueur important, mais je ne peux pas vous donner la raison de toutes ces blessures. Pour un entraîneur, une blessure, c'est la pire chose. J'espère que c'est pas trop grave, on verra lundi", avait déclaré Zinédine Zidane en conférence de presse d'après-match, dimanche soir.