Selon les informations du quotidien AS , Pini Zahavi et Fali Ramadani, les agents du défenseur international autrichien, ont rencontré Joan Laporta la semaine passée à Barcelone. Le nouveau président barcelonais aurait promis aux représentants du joueur du Bayern Munich, qui sera en fin de contrat le 30 juin prochain, de passer à la vitesse supérieure une fois les élections passées. Son profil plait énormement au staff du Barça, assez friable défensivement depuis quelques semaines.

Cependant, la tâche ne sera pas simple pour le Barça. Avec une dette de 1,173 milliard d'euros , le club catalan ne peut plus se permettre des folies sur le marché des transferts. En effet, David Alaba demanderait, selonet, un salaire hebdomadaire de 450 000 euros et un contrat de cinq ans pour son futur club. Des standards financiers trop éloignés pour le Barça à l'heure actuelle. De plus, l'actuel deuxième de Liga devra faire face à la concurrence du Real Madrid et du PSG . Dans ce dossier, le seul espoir du Barça consisterait à se séparer d'un joueur (ou plusieurs) à gros salaire dès cet été.