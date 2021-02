Selon la presse espagnole, Eden Hazard manquera entre quatre et six semaines de compétition. Dans ce cas de figure, l'ancien Lillois sera absent pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions, Atalanta Bergame-Real Madrid, le 24 février prochain. Très fréquemment blessé depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard avait déjà manqué un mois de compétition en fin d'année dernière à cause d'une autre blessure musculaire.