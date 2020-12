Après avoir souffert pendant la pandémie et traversé un automne morose, le Real Madrid et le FC Barcelone abordent sans certitudes le mercato d'hiver qui débute le 4 janvier en Espagne. Des questions persistent pour les deux géants espagnols : comment attirer des recrues sans argent ? Et comment prolonger les stars Sergio Ramos et Lionel Messi, qui n'ont pas encore "décidé" de leur avenir ?