Les équipes à suivre

Villarreal, un sous-marin à la nouvelle cuirasse

En plein cœur de la bataille pour acquérir les places européennes pour la saison à venir, les Amarillos ont obtenu une cinquième place synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa. Grâce à leur maître à jouer Santi Cazorla (désormais parti à Al-Sadd aux côtés du néo-entraîneur Xavi Hernández), Villarreal peut envisager de bousculer le quatuor favori à l’aide de plusieurs facteurs : d’abord, l’arrivée sur le banc de touche d’Unai Emery, qui a déjà prouvé sa valeur sur les bancs espagnols.

André-Frank Zambo Anguissa lors du dernier match de la saison 2019-2020 avec Villarreal, face à Eibar. Crédit: Getty Images

Pour mener à bien sa quête, le Basque va ensuite bénéficier du dégraissage du FC Valence avec les arrivées des expérimentés Dani Parejo et Francis Coquelin, d’une doublure de choix au poste de gardien de but avec la signature de Geronimo Rulli pour concurrencer Sergio Asenjo et de l’arrivée du très prometteur talent japonais Takefusa Kubo, prêté par le Real Madrid. Ajoutées à un effectif où les internationaux espagnols Pau Torres, Gerard Moreno et Paco Alcácer sont en pleine bourre, ces recrues doivent permettre à Villarreal de franchir un nouveau palier.

Première rencontre : Villarreal-Huesca, dimanche 13 septembre 2020, 18h30

Getafe, une défense en béton tournée vers l’attaque

Depuis son retour dans l’élite il y a trois saisons, le club de la banlieue madrilène s’illustre grâce à sa constante imperméabilité défensive. En 2017/2018 : trente-trois buts encaissés, troisième meilleure défense de Liga. En 2018/2019 : trente-cinq buts encaissés, deuxième meilleure défense de Liga ex-aequo avec le FC Valence. En 2019/2020 : trente-sept buts encaissés, quatrième meilleure défense de Liga. Cependant, Pepe Bordalás a pu constater que son secteur offensif était à dépoussiérer.

Getafe Crédit: Getty Images

Dès lors, les Azulones se sont mis en quête de deux talents émergeants en Liga : l’international turc Enes Ünal (23 ans) en provenance du Real Valladolid pour 9 millions d’euros et le buteur colombien Cucho Hernández (21 ans), perçu comme l’héritier de Radamel Falcao, en prêt du FC Watford. Cette doublette jeune et dynamique devrait permettre aux Madrilènes de faire trembler les filets plus régulièrement et de jouer un rôle majeur dans cette Liga sans compétition européenne à jouer. Voici un autre outsider à l’Europe.

Première rencontre : Getafe-Osasuna, vendredi 18 septembre 2020, 21h

Les espoirs à suivre

Óscar Rodríguez (FC Séville)

Vous avez peut-être eu l’occasion de le voir évoluer avec Leganés l’an dernier mais cette fois-ci, il va scintiller dans un collectif plus habitué à jouer le haut du tableau que les Pepineros, relégués en deuxième division la saison passée. Convoqué par Luis Enrique avec l’équipe nationale espagnole lors du rassemblement de septembre puis entré en jeu contre l’Allemagne et l’Ukraine, ce milieu offensif possède toutes les capacités pour réussir au plus haut niveau : vision du jeu, technique, passe laser mais aussi l’instinct du buteur comme en témoigne son coup franc inscrit contre le Real Majorque et frappé à la manière de Juninho. Formé au Real Madrid, le joueur vient d’intégrer les rangs du FC Séville pour 15 millions d’euros. Une bonne affaire de plus dans l’escarcelle du directeur sportif Monchi, spécialiste en la matière.

Oscar Rodriguez celebrates Crédit: Getty Images

Alberto Soro (FC Grenade)

Pour leur retour dans la Liga, les promus andalous ont frappé fort en 2019/2020 avec une septième place synonyme d’accession à la Ligue Europa. Conséquence ? Les Grenadins doivent se préparer à une saison dense et doivent étoffer leur effectif en quantité comme en qualité. Formé au sein du Real Saragosse, Soro était devenu un joueur du Real Madrid l’an passé avant d’être renvoyé en prêt dans son club formateur. Qualifié pour les play-offs mais vaincu par Elche en demi-finale, ce joueur de 21 ans est parvenu à taper dans l’œil de l’entraîneur Diego Martínez. Estimé à 2,5 millions d’euros, le transfert de l’ailier pourrait bien se transformer en bonne pioche. L’heure de l’explosion à Grenade ?

Shon Weissman (Real Valladolid)

Troisième pire attaque de Liga l’an passé avec seulement trente-deux buts inscrits en trente-huit journées, les Blanquivioletas devaient se trouver un renfort de poids en attaque. C’est désormais chose faite avec Weissman, heureux lauréat du trophée de meilleur buteur du championnat autrichien en 2019/2020 sous le maillot de Wolfsberger AC grâce à 30 réalisations en 31 rencontres. Acheté 4 millions d’euros, l’international israélien devient la recrue la plus chère de l’histoire du club et devrait servir d’un excellent point d’appui pour permettre au collectif de continuer d’exercer par les transitions rapides. Quand le président du club s’appelle Ronaldo Nazario et valide lui-même cette recrue, difficile de se tromper…

Lee Kang-In (FC Valence)

Son éclosion était prévue pour la saison précédente, mais il fallait visiblement attendre encore un an pour voir le crack sud-coréen bénéficier d’une mise en lumière plus conséquente. Avec le départ de Ferrán Torres pour Manchester City, une place se libère en attaque et doit permettre à cette perle de 19 ans d’acquérir plus de temps de jeu dans l’effectif remanié de Javier Gracia Carlos. Titulaire seulement deux fois durant tout l’exercice 2019/2020, Kang-In est prêt pour enflammer les matchs d’un club en manque cruel d’émotions positives.

L’OM et le Real aux trousses, Pogba et Messi à imiter : Lee Kang-in, de star nationale à mondiale ?

Iker Losada (Celta Vigo)

Ce buteur était parvenu à se hisser dans le groupe professionnel lors de la première journée de la saison 2019/2020 face au Real Madrid. Il était même entré sur la pelouse de Balaidos et devenu buteur en toute fin de rencontre pour sauver l’honneur des siens contre le futur champion d’Espagne. Et puis ? Plus rien, ou presque. Seulement neuf minutes de jeu contre Getafe lors de la douzième journée, puis une année principalement passée en équipe réserve pour réciter ses gammes. Cette année, Iker Losada aura-t-il le droit à davantage de temps de jeu sous la houlette d’Óscar García ? Après tout, Iago Aspas doit commencer à vouloir passer le flambeau.

Le feuilleton à suivre

Mais où va s’envoler Pedri ?

C’est un secret de Polichinelle : Ronald Koeman aimerait se séparer de Luis Suárez et recruter dans la foulée Memphis Depay pour densifier le secteur offensif du Barça. Avec Messi, Griezmann, Coutinho, Dembélé, Fati et Trincão, cela fait déjà sept candidats pour seulement trois postes à pourvoir. Si une rotation d’effectif est à prévoir avec l’enchaînement des compétitions, l’avenir de Pedro González López, plus couramment appelé Pedri, ne devrait pas tout de suite s’écrire au FC Barcelone. La saison passée, la perle de 17 ans issue de La Masia a flambé en deuxième division espagnole sous le maillot de Las Palmas avec quatre buts et sept passes décisives en trente-six matchs de championnat. Et si un club de Liga s’offrait ses services ? Affaire à suivre...

