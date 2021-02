Erling Haaland fait saliver tous les gros clubs d'Europe. Forcément. Entre son âge (20 ans) et son efficacité détonante, le "cyborg" du Borussia (1,94 m) appartient avec Kylian Mbappé à cette classe des futurs grands aptes à changer la destinée d'un club dans la prochaine décennie. Et le FC Barcelone en pleine révolution ne compte pas rester passif dans cette discussion, à en croire Mundo Deportivo qui en fait même sa Une ce samedi .

Au vu des performances décevantes depuis le coup d'envoi de cette saison et après la claque reçue en Ligue des champions face au PSG (1-4), le recrutement d'un avant-centre de haut niveau serait la priorité de Ronald Koeman et du staff barcelonais, bien conscients de l'impact de la perte de Luis Suarez. Et le serial-buteur norvégien, qui est régulièrement cité avec Mbappé sur les tablettes du grand rival - le Real Madrid -, est forcément la cible rêvée, même si Lautaro Martínez (Inter Milan) est encore dans les têtes blaugrana. Reste à voir comment passer du rêve à la réalité…