Joan Laporta, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter une nouvelle fois à l'élection pour la présidence du Barça ?

J.L. : Parce que j'aime le Barça et je sens que le club a un défi pour moi. J'ai cette vocation de servir Barcelone. Aussi, j'ai l'expérience, la préparation et la détermination pour faire les changements dont le club a besoin pour sortir de la situation économique délicate dans laquelle il se trouve.

Quelle sera votre priorité si vous êtes élu ?

J.L. : Redonner du bonheur aux fans du Barça et vivre un nouvel épisode glorieux dans l'histoire de ce club.

La prolongation de Messi, c'est une priorité ou ce n'est pas négociable ?

J.L. : On doit prolonger Messi, ce n’est pas négociable. Messi est une priorité et nous allons essayer de le convaincre de continuer à écrire cette belle histoire entre lui et le Barça.

Est-ce que vous avez l'impression que Madrid vous voit comme un président qui rendrait le Barça plus fort ?

J.L. : Je ne m'intéresse qu'à Barcelone et je ne pense pas aux autres clubs pour le moment. Le Barça, c'est ma seule motivation. Ma relation avec les clubs de Madrid, c'est une rivalité sportive maximale et une harmonie institutionnelle.

Que diriez-vous aux fans du Barça qui ne vivent pas en Catalogne en ce moment ?

J.L. : Le Barça que je veux est fait pour tout le monde. Et nous allons travailler sans relâche pour que le Barça soit un moteur d'optimisme pour tous les fans barcelonais, jusqu'aux coins les plus reculés du monde, et que nous restions tous impliqués pour faire de ce club un club meilleur.

Est-ce que la Masia va rester le pilier sportif du club ?

J.L. : Absolument, c'est un pilier fondamental et c'est ce qui fait du club un modèle, quelque chose qui nous rend compétitif. De plus, elle va permettre de garantir la viabilité économique et financière du club.

Est-ce que Ronald Koeman a un avenir en tant que coach du Barça ?

J.L. : C'est le coach actuel du Barça, il mérite le même respect et la même marge que les autres entraîneurs, il est celui qui lui donne des résultats et du jeu.

Pensez-vous, comme Koeman le dit, que certains joueurs de l'effectif actuel n'ont pas d'avenir au Barça ?

J.L. : Je pense que les joueurs ont un présent, pour le miment, et un futur s'ils croient vraiment au Barça.

Propos recueillis par Fermín de la Calle

