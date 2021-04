Il n’y avait aucun doute. Mais c’est désormais officiel : Florentino Pérez, 74 ans, a été réélu à la présidence du Real Madrid comme l’a confirmé le club madrilène ce mardi en pleine nuit, dans un communiqué publié sur son site. Le suspense était inexistant puisque l’incontestable patron madrilène était seul candidat d’une élection décidée il y a peu, où tous les postulants éventuels ont fini par reculer, à l’image d’Enrique Riquelme, qui devrait attendre 2025, nouvelle échéance électorale de la Casa Blanca.

D’ici là, Pérez ne devrait pas changer grand-chose à sa ligne de conduite. Initiateur des Galactiques lors de son premier passage (2000 à 2006), très entreprenant dès son retour en 2009 avec un été de feu (Cristiano Ronaldo, Kaka ou Karim Benzema), l’homme d’affaires madrilènes a deux grands chantiers en cours : celui qui mène au nouveau Santiago Bernabéu, prévu pour 2022. Mais également, et surtout pour certains, le souhait de signer deux immenses stars à même d’incarner le Real Madrid dans les années qui viennent : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le temps a beau passé, la méthode Pérez n’a pas varié. Et ce n’est pas maintenant qu’il va en changer.