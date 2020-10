Cela faisait 392 jours que Madrid attendait cela. Miné par les pépins physiques depuis le début de son aventure madrilène, Eden Hazard n'avait plus trouvé les filets depuis plus d'un an. C'était face à Grenade. Et c'était son seul et unique but sous le maillot merengue. Il y en a désormais un deuxième, et il illustre tout ce dont l'ancienne star de Chelsea est capable. Une prise de balle impeccable pour mettre un défenseur dans le vent, enchaînée d'une frappe limpide du pied gauche de plus de 25 mètres. Il ne pouvait pas mieux signer son grand retour dans le onze de départ de Zinedine Zidane.

Son but a fait un bien fou au Real, à la peine dans un premier temps pour trouver son rythme face à Huesca. L'exploit individuel du Belge a lancé la Maison Blanche vers un succès finalement assez net (4-1) face au valeureux promu. "J'ai reçu la passe de Valverde et j'ai frappé fort, a commenté l'attaquant merengue après la rencontre. C'est un "golazo" qui me donne beaucoup de confiance. Nous n'étions pas très bien en première période, mais ce pied gauche nous a permis de trouver le bon chemin."

Hazard ne s'est pas arrêté là. Très mobile avec une vivacité retrouvée sur ses premiers appuis, il a montré par séquences les promesses d'un renouveau tant attendu dans la capitale espagnole. Surtout, le Belge a beaucoup cherché, et trouvé, Karim Benzema. La connexion entre les deux hommes a été le gros point positif de l'animation offensive merengue face à Huesca. A l'image du troisième but madrilène. Au bout d'une combinaison parfaite des deux compères, Benzema a délivré une passe décisive à Federico Valverde qui a conclu ce beau mouvement avec la manière.

Zidane satisfait et rassuré

Zidane a ainsi pu se permettre de sortir Hazard dès l'heure de jeu, avec la satisfaction du niveau de performance affiché par son joueur malgré un manque de rythme évident. "On est heureux de son match, a commenté l'entraîneur du Real. L'autre jour (mercredi à Mönchengladbach), il a joué 20 minutes, aujourd'hui un peu plus et dès le coup d'envoi. Petit à petit... On sait toutes les qualités qu'a Eden, il a mis un joli but. On avait besoin de lui dès le début, dès la première période, parce qu'après son premier but, le match a été différent. Il n'a ressenti aucune gêne avec sa cheville, on est contents."

C'est tout l'enjeu, à chaque minute que Hazard passe sur le terrain. Le Belge a tellement fréquenté l'infirmerie depuis son arrivée à Madrid qu'il n'a jamais été en mesure de justifier les 115 millions d'euros investis par la direction madrilène à l'été 2019 pour l'arracher à Chelsea. Il ne s'était jamais vraiment remis de cette blessure à une cheville contractée face au PSG l'an dernier en Ligue des champions sur un tacle de son compatriote Thomas Meunier (2-2). Et pour ne rien arranger, le Belge avait été victime d'une blessure aux ischio-jambiers pour démarrer la saison actuelle.

Le Real a subi trop de désillusions avec Hazard pour s'enflammer après cette prestation très encourageante face à Huesca. Il n'empêche. Elle donne beaucoup d'espoir à une Maison Blanche qui a tant besoin de son talent. "Je suis un peu fatigué, mais je veux enchaîner les matches pour retrouver mon meilleur niveau, a expliqué le Belge. Dans deux à trois jours, nous aurons un rendez-vous très important et nous devons être prêts." Le duel face à l'Inter sera en effet déterminant pour un Real mal parti en Ligue des champions avec seulement un point en deux matches. Il arrive tôt pour Hazard. Mais le Diable Rouge a envoyé le meilleur signal possible pour inciter le Real à l'optimisme.

