Même absent depuis la mi-janvier à cause d'une blessure au genou, Sergio Ramos fait parler de lui dans la capitale espagnole. Et pour cause, sa fin de contrat, au 30 juin, approche à grands pas. Le défenseur du Real Madrid, évidemment courtisé notamment par le Paris Saint-Germain, a pourtant une offre de prolongation sur la table. Selon Marca , les dirigeants madrilènes lui ont donné jusqu'à la fin du mois de mars pour donner sa réponse… qui pourrait être positive.

Le Real Madrid a besoin de savoir rapidement s'il pourra compter sur son légendaire capitaine la saison prochaine. Sans quoi, il se tournera vers d'autres pistes, notamment David Alaba, lui aussi en fin de contrat et déjà annoncé chez les Merengues. C'est pourquoi Florentino Pérez et son équipe ont donné une date limite à Sergio Ramos pour accepter ou non leur proposition de prolongation. Marca estime que celle-ci se trouve autour de la fin du mois de mars. Ramos s'est vu proposer un an plus une autre saison en option.

Toujours selon le quotidien espagnol, les relations se sont réchauffées entre le défenseur et le club. Alors qu'une issue favorable semblait impossible il y a quelques semaines, Ramos ne serait plus très loin de prolonger. Il aurait rencontré par deux fois Pérez ces derniers jours si l'on en croit les informations de Marca. Le capitaine du Real Madrid pourrait bien avoir réglé son avenir avant de revenir sur les terrains pour une fin de saison qui doit voir le Real aller (très) loin en Ligue des champions pour éviter le spectre d'une saison blanche.

