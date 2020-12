"Ce que je veux, c'est recommencer à jouer avec Lionel Messi, j'espère que nous pourrons être ensemble la saison prochaine". Début décembre, Neymar a lâché une bombe au micro d'ESPN. Du côté de Barcelone, cette nouvelle association est possible selon Jordi Farré, pré-candidat aux prochaines élections présidentielles. Et même dès la saison prochaine sous le maillot Blaugrana. "Neymar sera le bienvenu, mais la première chose à faire est de retirer ses poursuites et de s'excuser. Nous avons parlé à son entourage et il a évoqué le fait de 'rentrer à la maison'. Qui ne veut pas du troisième meilleur joueur du monde dans son équipe ?" a-t-il indiqué lundi matin dans une interview accordée à la RAC1.