Fin de série pour la Real Sociedad. Le leader de la Liga, qui restait sur six victoires d'affilée, a dû se contenter du point du nul dimanche face à Villarreal (1-1). A défaut d'avoir battu le record historique du club, qui reste donc à six succès consécutifs en championnat, la formation basque garde sa première place pour un petit point devant l'Atlético. Les hommes d'Unai Emery prolongent pour leur part leur série d'invincibilité à 13 matches, et restent donc 3es en Liga avec 20 pts.