Ce mardi, LaLiga a décidé de baisser le plafond salarial du FC Barcelone et du Real Madrid pour la saison 2020-2021.Le plafond salarial du Barça (la somme que le club a le droit de dépenser en salaires de joueurs, membres de l'encadrement et l'équipe réserve) passe ainsi de 671,4 millions d'euros en 2019-2020 à 382,78 millions d'euros cette saison, ce qui oblige le club catalan à négocier de nouvelles réductions de salaires avec les joueurs et l'encadrement professionnels.