Des références au blason blaugrana et des rayures en veux-tu, en voilà, il va être difficile de ne pas remarquer le nouveau maillot du FC Barcelone. Après une édition 2020-2021 plus proche de son style traditionnel, la tunique du Barça signée Nike est cette fois plus osée… ou particulière, tout est une question de point de vue.

Le club a voulu mettre en avant son ADN et son logo en le retranscrivant dans le motif des rayures du maillot. "Sur la partie frontale, à la hauteur de la poitrine, les supporters trouveront la Croix de Sant Jordi, patron de Barcelone, et la Senyera, le drapeau catalan" explique le FC Barcelone sur son site. Le short, lui, arbore les classiques bandes aux couleurs du Barça mais "avec un nouveau style" comme l'explique le club : une jambe bleue, une rouge. Entre clin d'œil historique au maillot de la saison du triplé en 2008-2009 et costume d'arlequin, les avis risquent d'être divisés.

A noter que Lionel Messi, en fin de contrat, n'apparaît logiquement sur aucun des spots promotionnels pour cette nouvelle tenue.

