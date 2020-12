Décidément, l'aventure de Philippe Coutinho au Barça continue de s'assombrir. Le meneur de jeu brésilien de 28 ans, sorti sur blessure après être entré en jeu lors du match nul de son équipe contre Eibar (1-1) , souffre d'une blessure au ménisque latéral du genou gauche. Le club catalan l'a indiqué ce mercredi via un communiqué.

" Le traitement de la blessure nécessitera une chirurgie arthroscopique, qui aura lieu dans les prochains jours ", peut-on lire dans le bilan médical. L'opération de Coutinho est une très mauvaise nouvelle pour les Blaugrana, qui doivent déjà se passer de Gérard Piqué, Sergi Roberto et Lionel Messi, blessé à la cheville. Ousmane Dembélé a quant à lui retrouvé une place dans le groupe après une longue absence .

Quoi qu'il en soit, l'indisponibilité de Coutinho vient compliquer un peu plus la saison du Brésilien. Utilisé à 14 reprises pour deux buts et trois passes décisives, l'international auriverde est loin de ses standards et de son niveau d'il y a quelques années. Pour son entraîneur Ronald Koeman, il faudra vite trouver une solution pour pallier les absences de l'attaque barcelonaise, avant le déplacement du Barça sur la pelouse de Huesca dimanche (21h).