C’est une journée qui pourrait coûter cher à l’Atlético de Madrid dans la course au titre en Liga. Mis sous pression samedi par le Real Madrid victorieux d’Eibar (2-0), le leader devait répondre lors d’un déplacement périlleux sur la pelouse du Séville FC, dimanche. Mais les hommes de Diego Simeone ont une nouvelle fois déçu et ont logiquement été battus sur un but d’Acuna à vingt minutes du terme (1-0).

En cas de succès ce lundi, Barcelone reviendrait à seulement un point de la tête. Autre mauvaise nouvelle pour les Madrilènes : avertis, Suarez et Llorente seront suspendus lors de la prochaine journée, un nouveau voyage délicat à Séville, cette fois sur la pelouse du Betis, cinquième.

Plus d'infos à suivre...

