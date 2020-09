Le Real Madrid manque sa première apparition de la saison en Liga. S’ils ont dominé la première période, les Madrilènes ont également fait preuve d’une inefficacité criante devant le but d’Alex Remiro. Sur leurs sept tentatives des 45 premières minutes, une seule a été cadrée. C’est trop peu pour une équipe de ce calibre qui défend son titre de champion d’Espagne. Karim Benzema a manqué de réussite d’une frappe du gauche trop croisée (38e) et d’une autre qui passe à gauche du but basque (40e). Quand l'ancien Lyonnais est parvenu à cadrer, Remiro est intervenu à bon escient (62e).

Alors qu’il ne manquait que la finition pour valider la bonne prestation des Madrilènes, la première frappe, et seule cadrée, des Basques a failli faire mouche. Alexander Isak a récupéré un petit pont de Mikel Oyarzabal sur Raphaël Varane et a enroulé une frappe du droit parfaitement détournée par Thibaut Courtois du bout du pied gauche (43e). Dans la même minute, et dans la même position, le Suédois a frôlé le poteau du but madrilène. Le hold-up parfait n’était pas loin pour les joueurs d’Imanol Alguacil.