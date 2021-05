La victoire contre Grenade acquise, les joueurs de Séville se relâchent. Affalés sur les chaises d'un vestiaire dont le sol est jonché par les protèges tibias et les chaussures encore fumantes, Munir et Koundé sortent leur téléphone. Les Sévillans se congratulent et les applaudissements fusent jusqu'au moment où Julen Lopetegui prend la parole. "C'est bon, on est en Ligue des Champions ! Maintenant, ça y est, on va aller chercher chaque match !" arrangue l'entraîneur, déclenchant au passage de nouveaux applaudissements. L'équipe vient d'enchaîner sa cinquième victoire consécutive, est mathématiquement qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions et ne pointe désormais qu'à trois unités du leader en championnat. Dans le sous-sol du stade Sánchez-Pizjuán, ce groupe vient de conclure un pacte tacite : cap sur la Liga.

Une saison remplie de difficultés

La saison du Séville FC est d'ores et déjà historique. Il y a fort à parier que le club explosera son record de points en Liga (pour ce faire il doit engranger sept points parmi les quinze encore en jeu) et arriver à cinq journées de la fin à la lutte avec les trois grands du championnat, c'est un exploit en soi. Surtout au vu des difficultés rencontrées par les Blanquirrojos tout au long de la saison. Là où le Séville 2019/2020 était porté par des Reguilón, Ocampos ou autres Banega marchant sur l'eau, la version actuelle de l'équipe a dû composer sans son latéral révélation et son milieu de terrain fétiche. Dès la rentrée, les tirades sur le manque de créativité du milieu de terrain se sont enchaînées au rythme des journées ; Fernando-Rakitic-Jordan, ou l'assurance de manquer de jeu entre les lignes, de fantaisie et de prises de risque. Les solutions avaient beau exister sur le banc, Lopetegui ne leur faisait pas confiance. Malgré ses limites visibles à chaque match, l'équipe avançait tant bien que mal à coup de buts salvateurs dans les dernières minutes.

Les joueurs du FC Séville doivent encore prouver leur statut européen en Ligue des Champions Crédit: Getty Images

L'hiver venu, il a fallu intégrer dans les schémas le joueur d'Europe le plus allergique aux contraintes, Papu Gómez. L'Argentin a fini par être baladé un peu partout sans donner la pleine mesure de son talent. Nouveaux problèmes, nouveaux grincements de dents. Dans le même temps, les coéquipiers de Koundé étaient boutés coup sur coup de la Ligue des Champions et de la Coupe du Roi. Les festivités terminées, la redescente s'avérait particulièrement rude. Épuisée, l'équipe semblait jouer avec une gueule de bois la rendant méconnaissable. Lors d'un déplacement à Elche, elle touchait même le fond. Mars était rempli de craintes quant à une fin de saison en roue libre. C'était pourtant mal connaître ce groupe de joueurs !

Le club est en train de grandir toujours plus

"Ce groupe est aussi fort qu'un roc mentalement et ça c'est aussi un signe du fait que le club est en train de grandir toujours plus. Une équipe qui ne domine pas forcément les matches mais qui les gagne, qui sait surpasser les contre-temps qui peuvent arriver dans le match et qui le gagne à la fin, c'est quelque chose de caractéristique chez les grandes équipes" devise Jose Gavilán, journaliste sévillan. Au cœur de toutes les analyses la saison passée, le tableau noir de Lopetegui a souvent été éclipsé par les qualités mentales de son groupe cette saison. Dans les débats, les considérations psychologiques ont gagné du terrain sur les considérations tactiques.

Une force mentale propre à ce club

Cette force mentale ne vient pas de nulle part. Tout joueur posant ses valises dans cette institution centenaire se voit enseigné les valeurs du club. "Cette partie plus émotionnelle, de transmission des valeurs du sevillismo, c'est Monchi et tout ce qu'il y a derrière l'entité qui s'en chargent. Séville est un grand club mais c'est aussi un club familial" explique Alejandro Sáez, journaliste pour le quotidien sévillan Estadio Deportivo. Pour s'imprégner de ces valeurs chères au sevillismo, il suffit simplement d'écouter l'hymne du centenaire. L'une de ses phrases donne le ton : "dicen que nunca se rinde", "ils disent qu'il [le Séville FC] n'abandonne jamais". La maxime est d'ailleurs inscrite en grand à l'intérieur du Sánchez-Pizjuán. Lors des campagnes européennes sous Unai Emery, cette ténacité de tous les instant s'était manifestée à de nombreuses reprises.

En plus d'un ADN propre au club dont les joueurs se sont imprégnés, ce groupe tire sa force de son unité. Dans le vestiaire, malgré les disparités de temps de jeu (très marquées sous Lopetegui) tout le monde tire à la même corde. "C'est un vestiaire dans lequel règne la bonne ambiance. De fait, ça a généralement été comme ça à Séville. C'est une équipe qui se préoccupe beaucoup d'intégrer les nouveaux joueurs afin qu'ils s'adaptent. On se préoccupe davantage de la personne que du joueur. Monchi dit toujours que l'important, c'est la personne. Le club veille toujours à ce que le vestiaire soit uni, à ce qu'il y ait une bonne ambiance. Ce groupe-là est un groupe où ça rit beaucoup, ça plaisante, ça s'amuse" confie Alejandro Sáez.

Youssef En-Nesyri et le FC Séville lors du derby face au Betis Crédit: Getty Images

Si le club de Nervión peut se retrouver à la lutte pour le titre en mai, c'est aussi grâce à une éclosion inattendue, celle de Youssef En-Nesyri. L'attaquant marocain empile les buts depuis quelques mois. Et ça, personne ne l'avait vu venir ! Jadis imprécis, maladroit, nerveux devant les cages, En-Nesyri occupe à présent le cinquième rang des buteurs de Liga, avec 17 réalisations. "La façon dont il a évolué est incroyable. Ce raté en finale de la Supercoupe d'Europe contre Neuer, je crois que ça a constitué un tournant dans sa carrière. À partir de là, il a su voir qu'il devait travailler beaucoup la finition. La confiance de l'entraîneur et le travail réalisé dans l'ombre ont fait de lui l'un des meilleurs joueurs de Liga et l'un des joueurs qui a le plus progressé en Europe cette saison" s'exclame Jose Gavilán.

Verdict ?

Porté par son buteur en série, Séville peut-il être sacré champion de Liga pour la première fois depuis 1946 ? Peut-il faire mordre la poussière aux clubs de la défunte Super Ligue ? Le calendrier des Sudistes n'est pas des plus aisés. Ils devront par exemple se mesurer à l'Athletic, au Real et à Villarreal. L'historique des affrontements directs (utilisés en Liga pour départager deux équipes à égalité) ne joue pas non plus en leur faveur. Pour s'adjuger le titre, les hommes de Lopetegui devront impérativement marquer plus de points que le Barça ou l'Atlético. Néanmoins, dans la capitale andalouse, on veut croire au titre. L'occasion est trop belle pour la laisser passer. "Personne ne s'attendait à ce que l'équipe puisse se battre pour la Liga en mai. Il y a de l'excitation dans les rues et un désir d'arriver au prochain match. Pas seulement celui de Séville. Quand le Barça, le Real, l'Atlético jouent, il faut aussi regarder car on attend qu'ils perdent des points. On vit ça avec beaucoup d'espoir et en rêvant éveillé" rapporte José Gavilán.

Si le Barça a Messi, le Real un Courtois impérial et l'Atlético un Suárez sur le retour, quel est l'argument numéro 1 des Andalous pour de ce sprint final ? "Ne rien avoir à perdre. Séville n'a pas de pression. Je pense que c'est l'équipe la plus motivée car c'est celle qui a le moins l'habitude d'être là en haut. Cette motivation supplémentaire se conjugue bien avec le fait de ne pas avoir de pression et de ne pas avoir la peur de perdre" analyse Jose Gavilán. Pour Alejandro Sáez, c'est simple : "ça se résume en un mot : équipe"

Séville a des raisons d'y croire. Le club de Nervión dispose de la cote la plus baisse mais il est dans une meilleure dynamique que ses deux rivaux madrilènes. Pour sa part, le Barça a autant de facilité à marquer qu'à encaisser des buts évitables. Les premiers éléments de réponse tomberont lors du deuxième week-end de mai. Le Barça recevra l'Atlético et Séville se déplacera à Valdedebas pour y affronter le Real. Les prétendants au titre ne ressortiront pas indemnes de cette journée-là. En attendant, on peut compter sur Lopetegui pour multiplier les discours passionnés dans l'intimité du vestiaire.

Ivan Rakitic et Papu Gomez doivent aider le FC Séville à franchir un palier européen en Ligue des Champions Crédit: Getty Images

