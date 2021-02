Ce mardi, le quotidien catalan Sport a titré sur le "harcèlement total" dont est victime Lionel Messi. Critiquant ouvertement la une de France Football montrant l'Argentin sous un maillot du PSG, la presse pro-Barça estime que ces rumeurs sont une provocation envers le club blaugrana, en oubliant quelque peu ses propres faits d'armes. Nous avons en effet listé une série de unes de Mundo Deportivo et Sport s'attaquant aux joueurs du PSG ces dernières saisons, évoquant à chaque fois des potentiels départs vers le FC Barcelone.

Le cas Neymar : un long feuilleton depuis quatre ans

C'est sûrement le joueur qui a fait couler le plus d'encre en Catalogne ces quatre dernières années. En rejoignant le PSG à l'été 2017, Neymar a donné tort aux journaux catalans qui l'annonçaient restant, et a visiblement vexé une presse espagnole qui n'a pas cessé depuis d'envisager un retour du Brésilien. Mundo Deportivo et Sport ont ainsi évoqué à intervalles réguliers des discussions entre Neymar, la direction barcelonaise et l'état-major parisien, avec une apogée atteinte à l'été 2019.

Certains internautes se sont même amusés à compiler les unes des médias catalans traitant d'un retour du Brésilien à Barcelone, quand bien même ce dernier était sous contrat avec le PSG. Une ironie certaine quand on sait que ces mêmes journaux évoquent un "harcèlement" au sujet de la une de France Football sur Lionel Messi…

"L'heure de Verratti" à l'été 2017

A l'été 2017, Marco Verratti est en discussions avec le PSG autour d'un éventuel départ. Certaines rumeurs, colportées par la presse catalane, envoient le "Petit Hibou" du côté du Camp Nou et insistent sur sa volonté de départ de Paris. Jusqu'à un sommet atteint le 16 juin 2017, lorsque MundoDeportivo affiche l'Italien en une de son journal, tenant dans la main un exemplaire du quotidien faisant part de ses envies d'ailleurs. Le joueur en vacances à Ibiza à cette période ne rejoindra pas le FC Barcelone, et possède actuellement un contrat jusqu'en juin 2024 avec le club parisien.

Le jeune Marquinhos et son rêve de jouer au Barça

Au printemps 2014, Marquinhos n'a que 20 ans et vient de boucler sa première saison avec le PSG, en tant que troisième défenseur dans la hiérarchie parisienne derrière Thiago Silva et Alex. Le jeune joueur dispute en mai le tournoi de Toulon avec la sélection Espoirs brésilienne. C'est le moment choisi par MundoDeportivo pour publier un entretien exclusif de "Marqui", l'affichant en une et titrant sur son "plaisir" de rejoindre un jour le FC Barcelone. Lançant des rumeurs sur un avenir incertain du Brésilien à Paris, la presse catalane reviendra plusieurs fois à la charge pour le désormais capitaine du Paris-Saint-Germain, sans davantage de succès.

Quand la charnière centrale complète du PSG est sur le départ

Manque de chance, les deux principaux journaux catalans ne sont pas toujours d'accord au même moment. Le 27 avril 2016, Mundo Deportivo et Sport se rejoignent pourtant sur un point : un défenseur brésilien du PSG va signer à Barcelone. Si l'un annonce une conférence au sommet pour Marquinhos, l'autre affirme que Thiago Silva "va dire oui" à Barcelone. Quelques saisons plus tard, les médias catalans ont à nouveau sorti des rumeurs sur un avenir de OMonstro à Barcelone, en particulier à l'approche de la fin de son contrat parisien. Sans que la réalité leur donne vraiment raison, le Brésilien faisant aujourd'hui les beaux jours de Chelsea.

Rabiot, une similitude avec le cas Messi

Dans un contexte assez similaire à celui dans lequel se trouve Lionel Messi actuellement, Adrien Rabiot est à six mois de la fin de son contrat avec le PSG lors du passage à l'année 2019, et ne souhaite pas prolonger avec son club formateur. Le journal Sport dégaine alors et affiche l'international français en une le 29 décembre 2018, titrant sur la date du 1er janvier 2019 comme point de départ pour le commencement des négociations pour le FC Barcelone. Le joueur, qui est pourtant sous contrat avec Paris au moment de la publication, finira par signer libre avec la Juventus Turin à l'issue de la saison.

